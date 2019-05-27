Президент призвал депутатов Верховной Рады работать, а не пиариться. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной Рады использовать оставшееся рабочее время до внеочередных выборов в парламент для принятия законопроектов. Об этом глава государства заявил сегодня, 27 мая, на своей странице в Facebook.
«Призываю народных депутатов следующие два месяца не использовать трибуну Верховной Рады для личного пиара и не превращать украинский парламент в площадку для избирательных кампаний старых партий», – написал он.
«Несмотря на то, что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Верховной Рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительской демократии. Для этого нужно лишь начать наконец голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами. Они годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна», – заявил Зеленский.
Он также выразил уверенность, что «Центральная избирательная комиссия выполнит свои функциональные обязанности по организации избирательного процесса».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.
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