Российские паспорта для «Л-ДНР»: Глава МинВОТ озвучил позицию. Новости

Для того, чтобы лишить местных жителей неподконтрольной украинским властям части Донбасса, получивших российские паспорта, гражданства Украины пока еще нет механизма. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины Вадим Черныш, комментируя заявление своего заместителя Юрия Гримчака.

«Правительство приняло решение по паспортам, то, что в компетенции правительства, потому что вопрос выхода из гражданства, потери гражданства – не относится к полномочиям правительства. Это полномочия президента Украины. Есть специальная комиссия, которая рассматривает лишение/предоставление или о потере гражданства», – отметил он.

Глава МинВОТ отметил, что правительство Украины приняло решение не признавать паспорта РФ, выданные в двух отделениях Ростовской области, куда направляют за получением документов жителей из «Л-ДНР».

«Гримчак говорил не как мой заместитель, а просто как человек, любящий поговорить в эфире. Позиция министерства очень простая – если ни одна страна не признает паспорта, выданные там, где их выдают, даже и российским гражданам, эти документы вообще не имеют даже минимального смысла, на который надеется РФ», – заявил Черныш.

Министр подчеркнул, раздача российских паспортов в «Л-ДНР» это не военное, но гибридное вмешательство России в Украину для захвата умов местного населения, и эти документы не гарантируют пенсию в РФ: «Я настаиваю на том, что там [в "Л-ДНР"] проживают украинские граждане, которые имеют равные права и никто не может лишить их прав. Это не касается тех, кто воюет против Украины, кто работает на оккупационные администрации – там другой вопрос».

«Мы не знаем, где люди с этой территории – часть из них в России, часть умерла. Поэтому механизм реализации этих прав должен быть изменен законом. Есть проекты, которые должна рассмотреть Верховная Рада. Если она их рассмотрит – правительство их имплементирует. Подчеркиваю: ни в коем случае не должна идти о дискриминации или ограничении прав», – считает глава МинВОТ.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

Читайте также: