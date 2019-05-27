Глава МинВОТ пояснил, почему не стоит проводить референдум по Донбассу. Новости

Выносить на референдум вопрос урегулирования конфликта на Донбассе пока нельзя юридически, но есть и другие важные аспекты. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины Вадим Черныш.

«Позиция очень простая. Во-первых, у нас нет закона сейчас, который урегулировал бы все аспекты проведения референдума. Есть только ссылка на возможность проведения в Конституции. Кстати, там есть ограничения на проведение референдума по вопросам», – сказал он.

«Например, по вопросам налогообложения референдум по Конституции не допускается. А если посмотреть текст Минских соглашений – пункт 8 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, утвержденный Совбезом ООН, там как раз один из вопросов – возобновление налогообложения на оккупированных территориях», – продолжил Черныш.

По его словам, есть юридическая проблема для проведения референдумов в Украине и еще один нюанс. «Мы выходим на переговоры, и наша переговорная позиция известна российской стороне. И наоборот. Например, правительственная делегация едет на переговоры, каждой делегации, каждому чиновнику утверждаются директивы. Они, как правило, другой стороне неизвестны. Для гибкости во время переговоров. Кстати, разведывательные управления пытаются достать эти директивы, чтобы эффективно действовать во время переговоров», – пояснил глава МинВОТ.

«Нельзя выносить на референдум все вопросы, которые ты обсуждаешь. Есть наработанные соглашения, договоренности, можно проконсультироваться. Но способ, который пока законом не урегулирован, нельзя имплементировать в полной мере», – считает Черныш.

Глава МинВОТ также рассказал, можно ли аннулировать Минские договоренности по Донбассу, и отметил, что по его мнению, раздача российских паспортов в «Л-ДНР» это не военное, но гибридное вмешательство России в Украину для захвата умов местного населения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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