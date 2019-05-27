У жителя Ясиноватского района изъяли гранаты и несколько сотен патронов. Новости

Сотрудники Авдеевского отделения полиции обнаружили у местного жителя два корпуса от гранат и 200 патронов к автомату, которые мужчина хранил по месту жительства. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Сотрудники полиции Авдеевки получили оперативную информацию о том, что 55-летний житель Новобахмутовки хранит по месту жительства боеприпасы.

«Получив постановление суда на проведение обыска, правоохранители отправились по указанному адресу. Во время проведения обыска были обнаружены два корпуса от гранаты РГД-5 и Ф-1, а также 200 патронов к автомату Калашникова калибра 5,45 мм. По словам мужчины, эти боеприпасы он нашел в лесополосе вблизи с. Новобахмутовка, осенью прошлого года и решил оставить себе», – рассказали в полиции.

Боеприпасы изъяты, а в отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.