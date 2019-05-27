В «ДНР» рассказали о ДТП за выходные. Новости

В «ДНР» за минувшие выходные зарегистрировали 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы, и 6 ДТП без пострадавших. Об этом сегодня, 27 мая сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что в воскресенье, 26 мая, в Горняцком районе Макеевки 37-летний водитель Opel Kadett в районе ж/д переезда №5 не справился с управлением, выехал на правую обочину и врезался в железобетонный столб, в результате чего был травмирован пассажир этого автомобиля.

«В тот же день в Ленинском районе Донецка 50-летний водитель автомобиля Iveco Eurocargo потерял контроль над управлением автомобиля, совершил наезд на бордюрный камень справа, частично выехал за пределы проезжей части и совершил опрокидывание. В результате ДТП пассажир был травмирован», – заявили в «полиции».

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