В «ЛНР» сообщили, как будут пропускать людей через линию разграничения. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области пункт пропуска «ЛНР» в районе Станицы Луганской с 1 июня изменит график работы. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«С 1 июня будет изменен график работы во временном пункте перехода, расположенном в районе населенного пункта Станица Луганская. Пропуск лиц будет осуществляться с 06:00 до 20:00 по местному времени», – говорится в сообщении.

Ранее пропуск осуществлялся с 07:00 до 18:30.

Напомним, в Донецкой и Луганской областях с 1 июня контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения перейдут на летний режим работы.