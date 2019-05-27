На Луганщине мать двух детей подозревают в торговле наркотиками. Новости

На Луганщине мать двух детей задержали по подозрению в сбыте наркотического средства и психотропных веществ. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Сотрудниками Следственного управления и Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Луганской области совместно с прокуратурой Луганской области 25 мая 2019 года разоблачена жительница г. Счастье во время передачи свертка с амфетамином за денежные средства в сумме 3 тыс. грн. При проведении личного обыска подозреваемого лица обнаружен и изъят примерно 1 грамм амфетамина, который женщина спрятала в нижнем белье, а также денежные купюры в сумме 1303 грн, полученные ранее от незаконного сбыта амфетамина и помеченные специальным химическим веществом. Также во время обыска по месту жительства подозреваемой изъято самодельное устройство для употребления наркотических средств путем курения», – рассказали в пресс-службе.

В ходе следствия установлено, что 29-летняя наркозависимая женщина, которая нигде не работает, воспитывает двух малолетних детей и сейчас находится на третьем месяце беременности, на протяжении октября 2018 года – мая 2019 года занималась сбытом каннабиса и психотропных веществ, оборот которых ограничен – амфетамина и матамфетамина, на территории Счастья и Северодонецка.

«Злоумышленница реализовывала указанные наркотики путем фасовки в полиэтиленовые пакеты и бумажные свертки для личной передачи покупателям», – добавили в облпрокуратуре.

В настоящее время женщина задержана в порядке ст. 208 УПК Украины, ей сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины.

Прокуратурой направлено в суд ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция ч. 2 ст. 307 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.