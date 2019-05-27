Отставка Кабмина и бюджет-2018: Чем еще Верховная Рада займется на этой неделе. Новости

Эта пленарная неделя Верховной Рады начнется с завершения рассмотрения законопроекта № 6447 относительно освобождения органов местного самоуправления от уплаты авансового взноса для проведения исполнительных действий. Как передает пресс-служба парламента, об этом сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

По его словам, также во вторник, 28 мая, планируется рассмотреть блок социальных вопросов и вопросов местного самоуправления, блок вопросов безопасности, в том числе об унификации воинских званий со званиями НАТО.

«На четверг планируется блок вопросов аграрной политики, также Верховная Рада должна рассмотреть вопрос об отставке премьер-министра Украины и Кабинета министров Украины. Если будет решение комитета, то начнется рассмотрение законопроекта о Временной следственной комиссии», – говорится в сообщении.

Руководитель Счетной палаты на Согласительном совете парламента заявил о готовности выступить в Верховной Раде с отчетом о деятельности подчиненного ему органа за распределение бюджета в 2018 году, о нарушениях и других фактах.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

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