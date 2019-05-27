В полиции рассказали подробности смертельного ДТП в Мариуполе. Новости

В результате столкновения двух автомобилей на ул. Бахчиванджи в Мариуполе (Донецкая обл.) погибла на месте пассажирка одного из них. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба Мариупольского отдела полиции Донецкой области.

Информация о том, что в городе произошла авария с участием автомобилей «ЗАЗ» и «ВАЗ», поступила правоохранителям 26 мая около 18 часов.

«Установлено, что 42-летний водитель "ЗАЗ" двигался по ул. Бахчиванджи в направлении ул. Зелинского. На закруглении дороги мужчина выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ" под управлением жителя 1971 года рождения. В результате аварии женщина-пассажир "ЗАЗ" от полученных травм скончалась на месте. Ее сын доставлен в больницу травмами головы и переломом. У водителя другого автомобиля диагностирован ушиб грудной клетки», – рассказали в полиции.

Предварительно известно, что оба водителя в момент столкновения были без признаков алкогольного или наркотического опьянения.

Факт расследуется по ч.2 ст.286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.