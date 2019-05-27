Свин, Зеленский и автомат: Как в Славянске хоронили мафию (Фото, видео). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) сегодня, 27 мая, активисты проводят антикоррупционную акцию «Похороны мафии». Акция состоит из двух частей – костюмированное шествие по улицам города «траурной процессии» и «погребение мафии» на центральной площади с установкой памятного камня. Организаторами мероприятия выступает общественная организация «Союз патриотов Славянщины».

По словам одного из организаторов акции Василия Хоменко, мероприятие – официальное, о нем оповещены все соответствующие городские службы. Охрану правопорядка обеспечивает патрульная полиция.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», акция началась возле здания Донецкого окружного административного суда. Здесь собрались несколько десятков активистов. Подъехала машиной с надписью «Мафия» и с гробом на борту, в котором находился «усопший» с головой свиньи. Часть активистов были одетые в черные балахоны с капюшонами, они символизировали «друзей, родственников и близких мафии» – «коррупцию», «казнокрадство» и пр.

В качестве звукового сопровождения звучали отрывки инаугурационной речи нового президента Украины Владимира Зеленского.

Далее скорбное шествие под печальные мелодии отправилось по улицам города. Следующая остановка – горрайонный суд.

Также активисты с гробом намерены посетить городскую прокуратуру, отдел полиции и Славянский городской совет.

Вторая часть действа состоится сегодня в 16:30, на центральной площади города – «погребение» мафии с установкой памятного камня. По замыслу организаторов, этот камень станет своеобразной фотозоной.

«Нам задавали вопрос о том, будете ли вы оставлять этот камень. Я хочу напомнить, что в парке Шелковичном стоит камень Наталии Королевской (речь идет о памятнике погибшим в 2014 году жителям Славянска и района, – прим. ред.). Насколько я знаю, это ее камень, и у нас по нему были вопросы (основания его установки, кому он установлен и пр.). Табличку со спорным текстом там поменяли, насколько я знаю. Изначально там была вообще очень непонятная надпись, но, тем не менее, камень этот убрать никто не имел право. Городской голова говорил, что мы не имеем право его трогать, это «чужое майно» и поэтому нужно искать Наталию Королевскую, разговаривать с ней и, возможно, переносить камень, переписывать табличку или просить ее, чтобы она забрала. Так что я уверен, что и наш камень, который мы поставим, тоже никто не будет иметь право трогать. У нас на него будут документы, квитанции – все, как положено. Общественность города Славянска хоронит мафию и ставит камень», – прокомментировал Василий Хоменко.