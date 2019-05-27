В прифронтовом селе на Донетчине открыли обновленный дом культуры (Фото). Новости

В прифронтовом селе Прохоровка (Волновахский р-н, Донецкая обл.) открыли обновленный дом культуры. Об этом сегодня, 27 мая, на своей странице в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

Он отметил, что Прохоровка расположена в 10 км от линии разграничения. На сегодняшний день в селе проживают 350 человек, из которых 40 – переселенцы.

«В здании дома культуры ранее располагалась дислокация военнослужащих, оно было повреждено в ходе обстрелов в 2014-2015 годах, требовало ремонта, замены котельного оборудования и монтажа новой системы отопления. Прохоровское ДК – место сбора жителей села и близлежащих прифронтовых сел, также в здании дома культуры расположена местная библиотека», – написал волонтер.

По его словам, осенью и зимой местные жители были вынуждены собираться в неотапливаемом здании дома культуры, но волонтеры закупили для ДК новое котельное оборудование, трубы, радиаторы и системы отопления на общую сумму более 100 тыс. грн. «Благодаря вкладу Прохоровского сельского совета, произведен монтаж новой системы отопления и ремонт в холле дома культуры, где проходят массовые мероприятия. Во время праздничного мероприятия, прошло открытие обновленного дома культуры», – отметил Каплин.

«Теперь мы будем с теплом, сможем в тепле проводить сборы громады, мероприятия, в тепле будут обучаться наши дети и в тепле будут проходить литературные вечера в нашей библиотеке», – сказал директор дома культуры.

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