В военной прокуратуре Украины отчитались за 5 лет работы . Новости

В Украине общее количество военных прокуроров составляет 683 человека, или 6,05% от общего количества штатных единиц органов прокуратуры 11 тыс. 287. Об этом говорится в отчете за 5 лет работы, размещенном на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

«За указанный период военные прокуроры Украины направили в суд 15 тыс. 420 обвинительных актов, а это 75% всех обвинительных актов, направленных в суд прокурорами Украины. Каждый военный прокурор (без центрального аппарата, то есть 528 прокуроров) за это время возместил государству по 366 тыс. грн. В целом эта сумма составила 193 млн грн», – говорится в сообщении.

«Ежедневно, в течение 1188 рабочих дней, военные прокуроры (все 683) задерживали по 2-3 человека, проводили 8-9 обысков и 13 "выемок", допрашивали по 120 человек и направляли в суд по 17 обвинительных актов. Сумма, задокументированных военными прокурорами за последние три года взяток составила 50 млн грн. По этим фактам в суд направлено 1053 обвинительных актах», – заявили в военной прокуратуре.

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