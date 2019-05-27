В военной прокуратуре рассказали о деле экс-бойцов «Торнадо». Новости

Осужденные экс-бойцы роты «Торнадо» и их адвокаты сейчас знакомятся с материалами уголовного производства по факту бунта в Лукьяновском СИЗО. Об этом говорится в отчете Военной прокуратуры Украины.

«Осуждена организованная группа из числа 12 человек, которые с целью незаконного обогащения в течение 2014-2015 годов на территории Луганской и Донецкой областей пытали людей, совершали преступления против их половой свободы, незаконно завладели их автомобилями и требовали часть прибыли от предпринимательской деятельности. В 2017 году суд определил наказание 8 "торнадовцам" на срок от 8 до 11 лет лишения свободы, еще 4 лицам – до 5 лет с освобождением от наказания с испытанием», – говорится в сообщении.

«В 2018 году "торнадовцы", при содействии должностного лица ГУ "Киевский следственный изолятор" подняли бунт, сопровождавшийся насилием, поджогами, уничтожением имущества, захватом государственного учреждения и сопротивлением правоохранительным органам с применением незаконного оружия. В настоящее время и по этому факту завершено досудебное расследование, обвиняемые вместе с защитниками знакомятся с материалами производства», – заявили в прокуратуре.

Напомним, 17 июня 2015 года суд арестовал ряд бойцов роты «Торнадо» в Луганской области по подозрению в совершении тяжких преступлений в зоне АТО (ныне – ООС). Досудебным расследованием установлено, что командир роты Руслан Онищенко в период с января до середины марта 2015 года создал преступную организацию из числа подчиненных. Участники ОПГ удерживали в подвале местных жителей и пытали. В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты «Торнадо».

В апреле 2017 года районный суд города Киева приговорил 12 бывших бойцов расформированной спецроты «Торнадо» к различным срокам лишения свободы (от 5 до 11 лет, трое получили условные сроки) за совершение преступлений во время исполнения служебных обязанностей против мирного населения в зоне АТО. Осужденных поместили в Киевский (Лукьяновский) следственный изолятор.

В Киеве продолжается апелляционный процесс на приговор суда (апелляции подали 11 из 12 осужденных) по этому делу, который сопровождается скандалами и митингами в поддержку «торнадовцев». 9 августа правоохранители попытались обыскать камеры экс-бойцов роты «Торнадо», осужденных за похищения и пытки людей, но, как оказалось, у них есть не только свои информаторы, но и доступ к ключам от помещений и боеприпасам.

Также след «Торнадо» усматривают в убийстве известного участника АТО Виталия Олешко, которое произошло в Бердянске 31 июля 2018 года. По информации народного депутата Украины Антона Геращенко, исполнителем является бывший снайпер добровольческого батальона «Торнадо».

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