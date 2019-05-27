Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

Ситуация в пунктах пропуска днем 27 мая. Новости

Ситуация в пунктах пропуска днем 27 мая

ДН

27.05.19 14:39dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба Украины

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 27 мая, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • «Изет»: «11:46. Майорск в Украину пусто».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Владимир: «10:52. "Каргилл" в Украину 13 авто + 1 льгота. Время 10:50»;
  • Николай: «12:35. "Каргилл" пусто из Донецка»;
  • Андрей: «13:37. "Каргилл" из Донецка 8 машин. Пеших нет».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Максим: «12:19. Еленовка в Украину. 30 машин, но протяжки по 5 машин за 40 минут»;
  • Роман: «14:05. Еленовка в сторону Мариуполя машин 10. В сторону Донецка 20 машин».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

  • Ольга: «13:46. В Гнутово и в сторону Украины и в сторону ДНР пусто»;
  • Виктория: «13:48. В Куликово в сторону Мариуполя пусто, но на украинском посту простояли 2 часа, очень долго проверяют».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

Читайте также:

Комментарии