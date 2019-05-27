Ситуация в пунктах пропуска днем 27 мая. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 27 мая, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Изет»: «11:46. Майорск в Украину пусто».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Владимир: «10:52. "Каргилл" в Украину 13 авто + 1 льгота. Время 10:50»;

Николай: «12:35. "Каргилл" пусто из Донецка»;

Андрей: «13:37. "Каргилл" из Донецка 8 машин. Пеших нет».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Максим: «12:19. Еленовка в Украину. 30 машин, но протяжки по 5 машин за 40 минут»;

Роман: «14:05. Еленовка в сторону Мариуполя машин 10. В сторону Донецка 20 машин».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Ольга: «13:46. В Гнутово и в сторону Украины и в сторону ДНР пусто»;

Виктория: «13:48. В Куликово в сторону Мариуполя пусто, но на украинском посту простояли 2 часа, очень долго проверяют».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

Читайте также: