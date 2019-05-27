По требованию ГП «Укринтерэнерго» отключена Бахмутская фильтровальная станция. Новости

В Донецкой области по требованию поставщика «последней надежды» ГП «Укринтерэнерго» продолжается отключение от электроснабжения объектов КП «Компания "Вода Донбасса"». В результате отключения от энергоснабжения Бахмутской фильтровальной станции без водоснабжения могут остаться жители центральной части Бахмута. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба ДТЭК.

Сообщается, что по состоянию на 27 мая от энергоснабжения уже отключены объекты КП «Компания "Вода Донбасса"»:

Насосная «Белокузьминовка», Константиновский район, пос. Белокузьминовка;

Подстанция 35 кВ «Клебан-Бык», Константиновский район, пос. Клебан-Бык;

Подстанция 110 кВ «Артемовск» г. Бахмут (Бахмутская фильтровальная станция).

«Согласно информации КП "Компания "Вода донбасса" водоснабжение отсутствует у жителей населенных пунктов Белокузьминовка, Веролюбовка, Новодмитриевка, Молочарка, Стенки, Ижевка, Клебан-Бык, Заря, Романовка, Степное, Александрово-Калиново, Яблуновка, Катериновка Константиновского района. А также Новгородское, Петровка, Щербиновка Торецкого района и части жителей города Бахмут», – сказано в сообщении.

Также отмечается, что в процессе отключения КП «Компания "Вода Донбасса"» систематически препятствует выполнению Закона «О рынке электрической энергии» и Правил розничного рынка электроэнергии:

КП «Компания "Вода Донбасса"» не выполнило самоограничение электроэнергии (раздел 11.5 Кодекс системы распределения);

КП «Компания "Вода Донбасса"» не допустило сотрудников оператора системы распределения на собственные объекты для локального ограничения электроэнергии с территории предприятия (раздел 5.5 ПРРЭЭ).

«Подобные действия со стороны КП "Компания "Вода Донбасса" приводят к фактам бездоговорного потребления электроэнергии», – подчеркнули в пресс-службе.

Учитывая социальную значимость КП «Компания "Вода Донбасса"» для Донецкой области, энергокомпания призывает правительство, а именно ответственных за решение вопроса – Министерство регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства, НРЭКУ, Минэкономразвития, Минэнергоугля, Минрегион, Донецкую областную государственная администрацию и руководство «Компания "Вода Донбасса"» принять срочные меры для урегулирования ситуации.