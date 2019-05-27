В Рубежном спасатели освободили котенка из бетонного плена (Фото). Новости

Сегодня, 27 мая, в Рубежном (Луганская обл.) спасатели освободили котенка из бетонного плена. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.
Так, маленький котик провалился в вентиляционный канал многоэтажки. Туда его, вероятно, загнали уличные животные. Несколько дней его пытались самостоятельно извлечь жители, но без помощи профессионалов спасения не обошлось. Сегодня люди обратились к спасателям.
«Чтобы из бетонной ловушки достать серого пушистика, нужно было сделать отверстие в стене в одной из квартир. Хозяйка квартиры согласилась и этим сделала большое благо для маленького беззащитного животного. Сама спасательная операция продолжалась несколько часов и, наконец, котенок уже мурлыкал у спасателя на руках. Хозяйка квартиры, женщина с большим добрым сердцем, оставила маленького озорника в себя. Сегодня котенку очень повезло – его спасли, и он нашел себе дом», – рассказали в пресс-службе.
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