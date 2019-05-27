Корь: Что делать, если ребенок контактировал с больным (Инфографика). Новости

В Украине все дети до 18 лет получают бесплатно прививки от кори. Контактным считается ребенок, который непосредственно контактировал с больным корью. О том, что делать, если ребенок контактировал с больным корью, сегодня, 27 мая, разъяснили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины (МОЗУ).

Так, рекомендации приводятся согласно возрасту ребенка:

Ребенок до 1 года (еще не привит, так как первая вакцина против кори по Календарю прививок – в 12 месяцев). Немедленно обратитесь к семейному врачу или педиатру. МОЗУ своим приказом позволило делать прививки детям от 6 месяцев, если они контактировали с больным корью. Ребенок 1-5 лет, который не был привит против кори. Немедленно обратитесь к семейному врачу или педиатру и получите 1 дозу КПК как можно скорее – желательно в первые 3 дня (72 часа) с момента контакта. Если прошло более 72 часов от контакта, прививки все равно рекомендуются, это может облегчить течение болезни. Ребенок 1-5 лет, который имеет 1 прививку против кори. Получите вторую дозу КПК, но не ранее чем через месяц от предыдущей дозы КПК. Ребенок от 6 лет и старше, который не был привит против кори. Немедленно обратитесь к семейному врачу или педиатру, получите 1 дозу КПК в первые 3 дня (72 часа) с момента контакта. Потом – не ранее чем через месяц – получите вторую дозу вакцины КПК. Ребенок от 6 лет и старше, который имеет 1 прививку против кори. Немедленно обратитесь к семейному врачу или педиатру, получите вторую дозу КПК как можно быстрее, желательно в первые 3 дня с момента контакта. Ребенок от 6 лет и старше, который имеет 2 прививки против кори. Сообщите врачу, но считается, что 2 дозы КПК защищают от болезни. Вы не помните, делали ли ребенку прививку КПК, и не имеете документальных подтверждений. Немедленно обратитесь к семейному врачу или педиатру. Ребенка нужно вакцинировать.

В ведомстве отмечают, что получить бесплатные прививки вакцинами, закупленными за счет государства, сейчас можно только в коммунальных («государственных») учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную помощь. Для этого обратитесь к своему педиатру или семейному врачу. С лета бесплатно вакцинироваться можно будет также и в частных медучреждениях и у врачей-ФЛП, заключивших договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

В Минздраве заверили, что все регионы обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США: по состоянию на 1 мая в Украине было 1 млн 074 тыс. 856 доз.

Если вам отказывают из-за отсутствия вакцин, то в МОЗУ рекомендуют обратиться с письменным запросом к руководителю учреждения, а дальше в местное управление или департамент здравоохранения для решения вопроса.

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Напомним, ранее и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала что делать, если с больным корью контактировал взрослый.

Как сообщалось ранее, в Украине возрастные ограничения на бесплатную вакцинацию от кори отменили. Взрослые любого возраста теперь могут бесплатно вакцинироваться от кори, паротита и краснухи вакциной КПК.

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