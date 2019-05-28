Мирные договоренности с РФ: Эксперты рассказали, зачем хотят провести референдум в Украине. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вынесение вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы, это способ выяснить мнение общества. Предложение о возможности проведения референдума в отношении мирных договоренностей с Российской Федерацией, выглядит манипулятивно. Такое мнение высказал политолог Николай Давидюк, передает «Слово і Діло».

«Это решение выглядит очень манипулятивным. Во-первых, таким образом новоизбранный президент может манипулировать политиками, чтобы депутаты были заняты делами, а именно решение не имплементировать», – отметил Давидюк.

Во-вторых, добавил он, это попытка завернуть решение в референдумные обертки. «Это означает, что Зеленский будет играть на манипуляциях и пытаться с помощью консенсуса олигархов, которые отдали ему свои медиа, сделать все возможное для того, чтобы протянуть нужные ему, а не Украине, решения», – считает эксперт.

Он уточнил, что к большому сожалению, Украина не часто практиковала проведение референдумов, поэтому любой вопрос, касающийся этого, рассматривается настороженно, радикально и с определенным скепсисом.

«Сейчас референдум – это просто попытка закрыться от решений, которые могут нанести большой ущерб стране», – подчеркнул Давидюк.

В свою очередь, политолог Олег Саакян отметил, что проведение референдума – это безответственная идея. С одной стороны, в условиях кризиса доверия это демонстрирует несостоятельность элиты принимать решения.

«Это перекладывание ответственности на общество. Соответственно, это попытка перевести украинско-российскую войну на внутреннее гражданское противостояние. Грубо говоря, пусть люди дерутся, а не мы», – считает Саакян.

Напомним, глава Администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что власть рассматривает вынесение на всенародный референдум вопроса о заключении каких-либо мирных договоренностей с Россией, касающихся военного конфликта на Донбассе. Позже, президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что референдум не будет иметь законодательной инициативы, а будет носить информационный характер.

Читайте также: