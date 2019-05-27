В Украине снизят цену на газ для населения с июля. Новости

В Украине НАК «Нафтогаз Украины» в июле снизит цену на газ для населения почти на 8%. Об этом сегодня, 27 мая, на своей странице в Facebook сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Газ на международном рынке снова дешевеет. Благодаря этому, Нафтогаз в июне снижает цены на газ для промышленных потребителей почти на 8%.

«Согласно решению правительства, цена "Нафтогаза" для коммерческих потребителей формирует цену газа для населения, действующую в следующем месяце. Следовательно, в июле "Нафтогаз" будет отпускать газ для нужд населения почти на 8% дешевле – 5 803 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС, транспортировки и распределения)», – написал Коболев.

По его словам, на международном рынке газ снова дешевеет, благодаря этому «Нафтогаз» в июне снизит цены для промышленных потребителей почти на 8%.

Ранее сообщалось, что в мае цена на газ, который НАК «Нафтогаз Украины» продает предприятиям теплокоммунэнерго и поставщикам газа, должна составлять 8 247 грн за тысячу кубических метров.

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