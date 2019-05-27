В «Л-ДНР»: Участников НВФ заставляют получать российские паспорта. Новости

На неподконтрольных Украине территориях (НКТ) Донецкой и Луганской областей принимаются активные меры по оформлению российских паспортов жителям «первоочередной категории» – работникам «госучреждений», «силовых структур». Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях активизировали меры по оформлению российских паспортов местным жителям т. н. "первоочередной категории" (сотрудникам оккупационных администраций, "государственных" учреждений и силовых структур, в т. ч. военнослужащим 1 (Донецк) и 2 (Луганськ) АК Вооруженных сил Российской Федерации)», – говориттся в сообщении.

В частности, как отметили в Минобороны, командиры подразделений незаконных вооруженных формирований (НВФ) в принудительном порядке собирают средства с подчиненного личного состава для выполнения распоряжения командования по паспортизации. При этом, получение российских паспортов по ускоренной процедуре стоит значительно дороже, чем оплата их официального оформления.

В то же время, местное население опасается, что в случае возобновления активных боевых действий большинство новоявленных «граждан РФ» дезертируют на российскую территорию.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

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