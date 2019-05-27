Лишили субсидий: В Константиновке более тысяче жителей отказали в назначении выплат. Новости

В Константиновке (Донецкая обл.) более 1 тыс горожан лишили субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг из-за имеющейся задолженности.
В Управлении социальной защиты населения Константиновки завершили процесс назначения летних субсидий. Право на этот вид государственной помощи получили около 4 тыс. человек. Средний размер субсидии составил 109,56 грн, наибольший ее размер – 1 164 грн.
Более чем тысяче жителей города в назначении субсидий отказали из-за задолженности по оплате за ЖКУ. Однако, как отметила начальник отдела принятия решений Валентина Трубчанинова, отчаиваться таким гражданам не стоит. Если в течение 2 месяцев они принесут квитанцию об оплате долга, либо договор погашения задолженности, то субсидию им назначат с 1 мая.
Также, в УСЗН напомнили жителям, что с 1 мая уменьшены нормы потребления воды. На одного человека по норме теперь положено не 4 куб. м воды, а 3,6 куб. м.
Источник: «Новостной портал»
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