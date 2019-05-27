Переселенцев в Волновахcком районе посчитали, проверили и приняли решения по соцвыплатам. Новости

В Волновахском районе (Донецкая обл.) на 24 мая состоят на учете 50 619 внутренне перемещенных лица (ВПЛ). Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба Волновахской райгосадминистрации.

«По состоянию на 24.05.2019 управлением социальной защиты населения учтено 50 619 лиц и выдано справок (за неделю 151 лицо обратилось впервые), перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Так, по информации пресс-службы, из них обратились за назначением или продлением социальных выплат 4 729 лиц, 4 582 лицам выплата государственной помощи назначена (продлена), 44 дела находятся на доработке, 26 лицам из зоны АТО не предназначена (не продлена) госпомощь, в связи с тем, что не поступили электронные дела из других управлений.

Кроме того, за назначением ежемесячной адресной помощи для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, обратились 21 600 семей. Назначили адресную денежную помощь (за период конфликта) 19 539 семьям.

Также сообщается, что, по состоянию на 24 мая, на проверку фактического места проживания были предоставлены списки на 64 170 ВПЛ, фактически проверен 64 161 гражданин (99,9%). В течение последней недели специалистами управления проверено 285 человек.

23 мая состоялось заседание комиссии по ВПЛ, на котором принято решение назначить социальную помощь 258 лицам, а 5 лицам – отказать. Соцвыплаты не были прекращены ни одному переселенцу.

Напомним, в Донецкой области по состоянию на 23 мая официально зарегистрировано 488 672 ВПЛ.

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