В Краматорске корью заболели 178 человек. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) медики зарегистрировали 178 случаев заболевания корью. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

Как рассказала начальник отдела здравоохранения Валерия Мельник, по состоянию на утро 27 мая в городе подтверждено 178 случаев заболевания корью, среди которых 57 детей и 121 взрослый житель.

«В стационарах находится лишь 3 взрослых, остальные больные проходят амбулаторное лечение. Тяжелых случаев нет», – отмечается в сообщении.

Уточняется, что кампания по вакцинации продолжается. Получить бесплатно прививки как взрослые, так и дети могут, обратившись к своему семейному врачу или педиатру.

Ранее сообщалось, что в Рубежном (Луганская обл.) объявили чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой кори. Одну из школ города закрыли на карантин.

Напомним, в Донецкой области за предыдущую неделю были зарегистрированы 60 случаев заболевания корью.

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