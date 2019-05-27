Вблизи Торецка трактор сбил ребенка: Мальчика доставили в больницу. Новости

В поселке Новгородское, что вблизи Торецка (до переименования – Дзержинск, Донецкая обл.) водитель трактора не справился с управлением, выехал за пределы дороги и сбил 14-летнего подростка. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции в Донецкой области.

«Вчера, 26 мая, в Торецкое отделение полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в пгт. Новгородское в районе частного сектора», – говорится в сообщении.

Как выяснили полицейские, 36-летний водитель трактора не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего потерял управление, выехал за пределы проезжей части и сбил несовершеннолетнего пешехода.

Ребенок был госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы.

Правоохранители открыли уголовное производство по предварительной квалификации ч. 1 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Фото: пресс-служба ГУ НП в Донецкой области

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