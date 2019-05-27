Жительница Донетчины потеряла 47 тыс. грн, поверив «черному автодилеру». Новости

В Доброполье (Донецкая обл.) в минувшие выходные двое жительниц попались в ловушки мошенников. 60-летняя женщина потеряла около 47 тыс. грн, поверив обещаниям продавца автомобиля «Ланос», объявление которого она нашла в интернете. Вторая потерпевшая отдала деньги «производителю» памятников, после чего мужчина исчез, так и не выполнив заказ. Об этом сегодня, 27 мая. сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, в полицию Доброполья обратилась местная жительница. Как оказалось, потерпевшая стала жертвой «черного автодилера», который пообещал пригнать автомобиль, однако, исчез, как только получил желаемые деньги.

Женщина рассказала правоохранителям, что несколько дней назад на одном из сайтов она нашла объявление о продаже автомобиля «Ланос» и решила его купить. Для этого потерпевшая связалась с «продавцом», который заявил, что для того, чтобы автомобиль с помощью эвакуатора прибыл по ее адресу, женщине нужно перечислить несколько тысяч гривен в качестве задатка. Добропольчанка согласилась и сделала первый платеж в размере 3 тыс. 600 грн. На следующий день незнакомец сам позвонил потерпевшему и сообщил, что этой суммы недостаточно и необходимо добавить еще. Женщина согласилась. Так продолжалось почти неделю: «автодилер» звонил покупательница и под разными предлогами выманивал деньги. В целом, потерпевшая перечислила 47 тыс. грн и когда в последнем телефонном разговоре незнакомец сказал, что ему необходимы еще 10 тыс., женщина заподозрила что-то неладное, потому выразила желание отказаться от автомобиля и попросила вернуть ее деньги.

Именно этот разговор и стал последним, потому что сразу после него «продавец» перестал выходить на связь, выключил телефон и удалил с сайта свое объявление. Поняв, что попала в руки мошенника, жительница Доброполья пришла за помощью в полицию.

Второй случай мошенничества произошел с 48-летней жительницей Доброполья. Женщина нашла в интернете объявление, в котором мужчина предлагал свои услуги в изготовлении памятников и решила сделать заказ. Так, во время встречи с «производителем», потерпевшая отдала ему предоплату – 4 тыс. 450 грн, а незнакомец ей «расписку», в которой было обещано выполнить заказ в определенный срок. Когда пришел день забирать памятник, женщина позвонила «производителю», чтобы договориться о времени, однако телефон мужчины оказался выключенным. Когда все попытки связаться с незнакомцем оказались напрасными, добропольчанка догадалась, что он ее обманул, и пришла в полицию.

По данным фактам правоохранители уголовные производства по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» УК Украины. Злоумышленникам грозит до 3-х лет ограничения свободы.