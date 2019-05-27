На Луганщине 70% «Браков за сутки» заключают пары с неподконтрольной территории. Новости

В Луганской области 70% «Браков за сутки» заключают пары с временно неподконтрольной украинской власти территории. Об этом сообщила начальник Главного территориального управления юстиции в Луганской области Татьяна Филатова.

По ее словам, такая услуга, как пилотный проект «Брак за сутки», активно пользуется спросом. Всего за 4 месяца текущего года на Луганщине зарегистрировано 730 браков. Разорвали браки в 4 раза меньше супружеских пар (176). То есть тенденция – положительная. «Особенно пользуется спросом пилотный проект "Брак за сутки". В двух отделах, реализующих регистрацию брака в сутки (это Станично-Луганский и Луганский городской отделы государственной регистрации актов гражданского состояния в Северодонецке), этой услугой воспользовались 95% лиц от общего количества. А всего по области "в пилоте" – 41% именно браков за сутки», – рассказала Филатова.

При этом она отметила, что по статистике, услугой «Брак за сутки» активно пользуются именно люди с неподконтрольной территории. Таких – до 70% среди супружеских пар.

Источник: Луганщина.ua

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