Абитуриенты из неподконтрольного Донбасса рассказали о поступлении в украинские вузы (Видео). Новости

Команда Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) подготовила несколько видеоисторий о том, как абитуриенты из временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса и Крыма выбрали будущее на подконтрольной Украине территории и поступили в украинские учебные заведения. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.
«Образовательные центры "Донбасс – Украина" и "Крым – Украина" ждут абитуриентов с оккупированных Донецкой, Луганской областей и АР Крым», – отмечается в сообщении.
В МинВОТ напоминают, что процедура поступления для таких абитуриентов максимально упрощена: без аттестата, без ВНО, и без паспортных документов.
Подробнее по ссылке: https://mon.gov.ua/ua/zhitelyam-donbasu-ta-krimu/vstupnikam
Все детали можно узнать по телефонам:
- Донецкая область +38 (050) 569 34 98;
- Луганская область +38 (050) 594 81 14;
- Херсонская область +38 (095) 807 84 67.
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