В РФ сожалеют, что Медведчук не будет представлять Украину на переговорах по Донбассу. Новости

В Кремле сожалеют, что Виктор Медведчук больше не будет представлять Киев на переговорах по Донбассу, «так как ранее он неоднократно доказывал свою эффективность». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс-Украина».

«Что касается Медведчука, то здесь можно только выразить сожаление, потому что он неоднократно доказывал и показывал свою эффективность на том поприще, на котором он был задействован в последние годы», – сказал Песков.

Песков сообщил, что Медведчук «имел контакты и в Киеве, и в Москве, и использовал их для продвижения ситуации в гуманитарной области».

Одновременно он заметил, что в Кремле пока не знают, кого власти Украины назначат в качестве преемника Медведчука.

Ранее сообщалось, что Медведчук отказался представлять интересы Украины на переговорах с Россией.

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