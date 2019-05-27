На Донетчине у 15-летнего парня изъяли гранату. Новости

В прифронтовом Торецке (Донецкая обл.) 15-летний парень нашел боевую гранату и вместо того, чтобы сообщить взрослым о находке, щеголял ею перед сверстниками, а увидев полицейских – бросил ее на землю. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Патрулируя улицы прифронтового населенного пункта, правоохранители увидели в темное время суток подростка с явными признаками алкогольного опьянения. Сотрудники полиции предложили ему остановиться, однако последний резко ускорил темп движения, свернул на обочину дороги и достал из кармана металлический предмет, внешне похожий на гранату, и резко бросил его на землю. Правоохранители сразу отвели парня в безопасное место. Предметом оказалась РПГ-5. Она была изъята следственно-оперативной группой, а с несовершеннолетним в присутствии его матери была проведена профилактическая беседа. Следует отметить, что последний объяснить свои действия не смог из-за выпитого спиртного», – сообщили в полиции.

Также сообщается, что парень находится на учете в ювенальной превенции и 7 мая ему объявили подозрение в совершении кражи на территории Торецка, а уголовное производство в настоящее время направлено в суд.

«Указанный факт зарегистрирован согласно действующему законодательству, проводится проверка. В отношении матери составлен административный протокол по ст. 184 "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей" Кодекса Украины об административных правонарушениях», – резюмировали в полиции.