Абитуриентам неподконтрольного Донбасса: Работа ОЦ «Донбасс-Украина» стартует 3 июня. Новости

Работа образовательных центров (ОЦ) «Донбасс-Украина» стартует 3 июня. Через них жители временно неподконтрольных украинской власти территорий смогут поступать в вузы по упрощенной процедуре без ВНО, украинского паспорта или аттестата. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины (МОН).

«Все вместе мы активно готовимся к открытию центров и именно сегодня провели в МОН совещания с их представителями. К встрече также присоединились специалисты Государственной миграционной службы Украины, Министерства социальной политики Украины и Общественной организации "Фонд "Открытая политика"», – говорится в сообщении.

Как сообщается, хотя с прошлого года процедура поступления через ОЦ фактически не изменилась, все равно есть немало вопросов, требующих внимания. В частности, говорили о:

пересечении линии разграничения, прежде всего – несовершеннолетними;

сроках приема документов;

особенностях заполнения образовательных деклараций и проведения экзаменов;

обеспечении общежитиями на период поступления и дальнейшего обучения.

Важно, что уже сейчас для поступающих работают «горячие линии» Фонда «Открытая политика» по телефонам:

Краматорск (Донецкая обл.) 0 800 50 45 22;

Северодонецк (Луганская обл.) 0 800 50 45 11.

Все звонки – бесплатные.

«В этом году вместе с представителями Фонда и МОН на звонки будут отвечать и студенты, которые в прошлые годы сами поступили через образовательные центры», – отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, команда Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) подготовила несколько видеоисторий о том, как абитуриенты из временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса и Крыма выбрали будущее на подконтрольной Украине территории и поступили в украинские учебные заведения.

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