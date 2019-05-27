Абитуриентам неподконтрольного Донбасса: Работа ОЦ «Донбасс-Украина» стартует 3 июня. Новости

Работа образовательных центров (ОЦ) «Донбасс-Украина» стартует 3 июня. Через них жители временно неподконтрольных украинской власти территорий смогут поступать в вузы по упрощенной процедуре без ВНО, украинского паспорта или аттестата. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины (МОН).
«Все вместе мы активно готовимся к открытию центров и именно сегодня провели в МОН совещания с их представителями. К встрече также присоединились специалисты Государственной миграционной службы Украины, Министерства социальной политики Украины и Общественной организации "Фонд "Открытая политика"», – говорится в сообщении.
Как сообщается, хотя с прошлого года процедура поступления через ОЦ фактически не изменилась, все равно есть немало вопросов, требующих внимания. В частности, говорили о:
- пересечении линии разграничения, прежде всего – несовершеннолетними;
- сроках приема документов;
- особенностях заполнения образовательных деклараций и проведения экзаменов;
- обеспечении общежитиями на период поступления и дальнейшего обучения.
Важно, что уже сейчас для поступающих работают «горячие линии» Фонда «Открытая политика» по телефонам:
- Краматорск (Донецкая обл.) 0 800 50 45 22;
- Северодонецк (Луганская обл.) 0 800 50 45 11.
Все звонки – бесплатные.
«В этом году вместе с представителями Фонда и МОН на звонки будут отвечать и студенты, которые в прошлые годы сами поступили через образовательные центры», – отмечается в сообщении.
Как сообщалось ранее, команда Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) подготовила несколько видеоисторий о том, как абитуриенты из временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса и Крыма выбрали будущее на подконтрольной Украине территории и поступили в украинские учебные заведения.
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