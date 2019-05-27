Ринат Ахметов: Если кто-то думает, что чемпионат Украины слабый, то пусть попробует его выиграть. Статьи

Президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов дал большое интервью программе «Великий футбол», в котором рассказал о своей оценке нынешнего футбольного сезона, будущем главного тренера «горняков» Паулу Фонсеки, трансферной политике клуба, соперничестве с «Динамо» и многом другом. Текст интервью опубликовала пресс-служба ФК «Шахтер».

– У вас – тридцать четыре титула. Что чувствует президент самой титулованной команды Украины?

– Во-первых, я счастлив! Я доволен, хочу всех поздравить с чемпионством, с Кубком. Я думаю, что команда и клуб проделали огромную работу. Мы заслуженно завоевали чемпионское золото и Кубок. Огромное спасибо и главному тренеру Паулу Фонсеке, и тренерскому штабу, и всему коллективу футбольного клуба «Шахтер», а главное – нашим болельщикам.

– Вы говорили, что у вас мечта, чтобы чемпион становился известным в последнем туре. В последнем матче с «Динамо» ничего не решалось – на него «Шахтер» уже выходил чемпионом. Вам не обидно?

– Нет, не обидно. Не могу сказать, что я расстроился по этому поводу. На такие исключения я согласен. Мы стали чемпионами досрочно. За этим стоит огромный труд. Вы посмотрите, сколько команда потеряла очков. Намного меньше, чем в прошлом сезоне. И то, что мы выходили на матч с киевским «Динамо» в звании чемпиона Украины и у тренерского штаба была возможность попробовать молодых талантов в деле, – это очень хорошо. Если кто-то думает, что чемпионат слабый, то пусть для начала попробует его выиграть. Для нас он вдвойне сложен. Потому что мы все игры проводим на чужих полях. Это очень трудно.

– Паулу Фонсека в третий раз выиграл чемпионство. Тем не менее в майскую жару надевал пальто со стрекозами. Наверное, ему этот чемпионат не казался спокойным?

– Наверное, для него это дорогой подарок, он в него верил и по крайней мере этот подарок приносил ему удачу и успех команде. Потому это очень хорошо. Пусть ходит в этом пальто и в июне, в июле. Главное, чтобы оно приносило удачу нашей команде.

– Чем объяснить тренерский успех Паулу Фонсеки?

– Три чемпионства, три Кубка и Суперкубок. Семь трофеев за три года – по крайней мере это заслуживает огромного уважения.

– Говорят, что ваш главный конкурент «Динамо» стал слабее. Вас это расстраивает?

– «Динамо» вообще очень сильная команда. Очень сильная молодежь, которая уже приобрела огромный опыт. Очень сильный и опытный президент клуба, я имею в виду своего коллегу Игоря Суркиса, который очень много делает для своего клуба. С ними очень трудно играть, просто мы сильнее. Я считаю, что у нас очень сильная, яркая команда, у которой огромный потенциал. И я надеюсь, что мы будем дальше побеждать, завоевывать трофеи и побеждать киевское «Динамо».

– Какой финал вам приятнее смотреть: когда «Шахтер» обыгрывает «Динамо» или когда «Шахтер» обыгрывает «Ингулец»?

– Во-первых, киевское «Динамо» мы обыграли чуть раньше. А вот что касается «Ингульца», я хочу дать им огромный комплимент. Очень харизматичный президент. Я лично с ним не знаком, но очень харизматичный, яркий президент, который, видно, что любит свою команду, очень много вкладывает души. Как результат – в финале Кубка мы все-таки неожиданно встретились с «Ингульцом». Я хочу своему коллеге передать за любовь к футболу огромное спасибо. Очень приятный главный тренер. Молодой, скромный, амбициозный, профессиональный, очень приятный человек. Молодцы, ребята. Игрокам, тренерскому штабу, болельщикам «Ингульца» хочу сказать огромное спасибо за эту интригу. Нам не было легко. Мы очень серьезно к этой команде относились. Они давали такие интервью, нас в них попугивали, что шампанское заказали, ведро или два ведра. Я помню, когда показали в начале кадр, где президент сидит, а у него нога на нервной почве вот-вот подбородок себе сломает. Нервничает человек. Я и себя так помню, себя так вижу. Я тоже нервничаю, тоже переживаю. Скажу честно: я в этой игре хотел выиграть, но очень симпатизировал «Ингульцу». Мы забиваем голы, а мне даже и не хотелось. Я хотел выиграть Кубок и увидеть яркую, красивую игру своей команды. Но в то же время они вызывали в моем сердце огромную симпатию.

– Для вас Лига чемпионов – это прежде всего престиж или деньги?

– Деньги не помешают. Они всегда нужны клубу, это тоже часть успеха клуба. На постсоветском пространстве всегда клубы убыточные. Я тоже всегда инвестировал. Если сегодня свести операционную деятельность клуба с Лигой чемпионов, то у нас небольшой минус. А если включать инвестиционную деятельность клуба, а это тоже важно – покупать ярких талантов дорого, а продавать намного дороже, то будет выглядеть так, что наш клуб прибыльный. Мы хотим быть прибыльными, мы хотим быть успешными. Показывать яркую, красивую игру, зарабатывать трофеи и зарабатывать деньги.

– За выступление в еврокубках в последнем сезоне «Шахтер» заработал солидную сумму – 46,6 миллиона евро. Достаточно ли этих денег, чтобы стать прибыльным клубом?

– Если взять операционную деятельность, то мы будем убыточными. А с инвестиционной деятельностью мы будем прибыльными.

– Сколько денег в год должен зарабатывать «Шахтер» на трансферах?

– Надо посмотреть. Но видите, мы в прошлом году продали Фреда и этого нам достаточно, чтобы быть прибыльными.

– Как устроен трансферный процесс в клубе? Кто принимает решение и кто несет ответственность?

– Принимает решение тот, кто платит деньги. И спрашивать он будет с самого же себя. Но вся структура клуба работает. По крайней мере этих талантов нужно увидеть, за ними нужно следить, смотреть. А уже потом происходит дискуссия: в кого клуб готов инвестировать, а в кого – нет. Мы должны побеждать. Мы должны вложить доллар, а получить три, четыре или пять. И в качестве игры мы должны выиграть. Если мы инвестировали доллар, а потом не сможем этого игрока продать за доллар, что это за инвестиция? Если никто его не хочет купить за один доллар, значит, в качестве игры он нам тоже никакой пользы не принесет, поэтому наша задача – эффективная инвестиционная деятельность. Это наша дорога к успеху.

– Вы не боитесь продавать лидеров. Готовы ли вы сейчас расстаться с теми, кого считают незаменимыми: Тайсоном, Марлосом, Исмаили?

– Эти игроки очень нужны футбольному клубу «Шахтер». Это опытные игроки, сильные игроки, и без них сегодня тяжело представить «Шахтер». Но когда есть серьезнейшее предложение, у нас есть выбор. Если мы его не отпускаем, значит, мы по большому счету становимся палачами судьбы футболиста. Поэтому мы готовы продавать. Если есть большие, серьезнейшие предложения, то мы готовы продавать однозначно игрока. Наши скауты работают и нам предлагают всегда других игроков. Если мы кого-то потеряем, то мы должны найти, кем заменить. И замена должна быть сильнее потери.

– Какая клаусула у Исмаили и Тайсона, если не секрет?

– Это большая сумма. Нас устроит.

– Вы когда-то сказали, что Фред будет самым дорогим трансфером «Шахтера», – клуб заработал 60 миллионов. А кто следующий рекорд «Шахтера»?

– Сегодня по подбору игроков «Шахтер» – очень сильная команда. Мы играли с «Динамо», вышла наша молодежь, она несыгранная. Но сразу ввели столько-то футболистов, тренер не побоялся, доверил игрокам. И он сам приобрел очень большой опыт. Он поставил, а они его не подвели. Более того, когда он сам посмотрел, то наверняка подумал: слушай, а они ничем не уступают опытным игрокам. Эти футболисты действительно находятся на очень высоком уровне. Вы видите, что Маркос Антонио, который уже занял место в основе, завоевал доверие. Несмотря на то, что он маленький, щупленький, у этого игрока огромнейший потенциал. Тете – я думаю, что многие болельщики в него уже влюблены. Посмотрите Фернандо – тоже очень хороший игрок. Майкон – произошло несчастье, он сломался. Будем надеяться, что он побыстрее восстановится. Додо, которого мы купили. Я в него тоже очень сильно верю, он сейчас в аренде в Португалии, правый защитник. Сиприано – не играл у нас, но тоже относится к лучшим молодым талантам Бразилии. Шесть бразильских молодых игроков. Все они – игроки молодежной сборной Бразилии. Все большие-большие таланты. Я убежден, что их будет ждать яркая судьба. Соломон – игрок национальной сборной Израиля. Тоже наделен большим талантом. Это говорит о том, что в течение года-двух-трех наши болельщики будут гордиться нашей командой. Кто из них будет стоить дороже или дешевле, очень трудно предсказать, кто из них быстрее адаптируется, а кто позже – тоже надо подождать. Я думаю, что мы усилены хорошо, нужно иметь терпение и раскрыть всех игроков, которых мы приобрели. Мне кажется, сейчас в «Шахтере» есть очень большая конкуренция. И у тренера будет болеть голова, кого поставить, кого не поставить, кому доверить, а кому – нет.

– Паулу Фонсека сказал, что «все идет к тому, что он останется в «Шахтере» еще на год». А разве были с ним разговоры о его уходе?

– Паулу – молодой, амбициозный, очень квалифицированный тренер. У него есть хорошие идеи, если бы им интересовались лучшие клубы Европы и мира – это тоже хорошо и для Паулу, и для нашего клуба.

– Если Фонсекой заинтересуется европейский топ-клуб, вы готовы его отпустить?

– Да, конечно. Это наше имя. Раньше если ко мне попадал игрок, то я никому его не продам, никому не отдам, он должен быть у нас. А когда я начал отпускать игроков, то в этой ситуации мы выиграли намного больше. Этот опыт – это очень здорово. То же касается и тренерского штаба. Более того, есть моральная договоренность: если кто-то будет интересоваться. Наверняка кто-то интересуется, потому что это не говорит о том, что Паулу никто не интересуется. Он хороший специалист и порядочный человек. Он приехал сюда, в другую страну, выиграл три чемпионства и три Кубка, плюс Суперкубок. Это заслуживает огромных аплодисментов.

– Чего вы ожидаете от Паулу Фонсеки, кроме титулов?

– Главное – это титулы и яркая, красивая игра. Я не верю в титулы без красивой игры. Можно выиграть один раз случайно, но нельзя побеждать каждый раз, если ты не показываешь яркую и красивую игру. Более того, у нас подбор игроков такой.

– Дарио Срна итальянским СМИ заявил: «Когда президент "Шахтера" Ринат Ахметов сказал, что они не будут продлевать мой контракт, это было словно удар в лицо». Почему вы приняли такое решение и почему для Дарио это стало неожиданностью?

– Во-первых, Дарио никто никогда не бил по лицу. Это огромный мой друг, это большой капитан, и он очень много сделал для всех наших трофеев. Я не читал это интервью. Может быть, он верил, что мы продлим с ним контракт, но точно знал, что мы продлевать не будем. Во-вторых, Дарио уже не молод, не играл больше года. Клуб полностью уважал контракт и уважал Дарио, – мы все сделали для того, чтобы эта ситуация никак не отразилась на его семье с финансовой точки зрения. Мы все равно должны думать о будущем. У нас есть правый защитник, есть проблемы. На сегодняшний день мы находимся в поиске решения этой проблемы. Все равно нам нужно искать решение, находить игрока. Если находить игрока, ему нужно доверять. А если мы находим игрока и ему доверят сидеть на трибуне и наблюдать, как играет Дарио, то проблему мы не решаем, а только отодвигаем.

– Дарио это понял?

– Я убежден, что он уже понял. Но, может быть, первая эмоция была такая. Жизнь такая штука, есть эмоции. Футбольный клуб «Шахтер» благодарен Дарио и любит Дарио. Как президент клуба, я тоже благодарен ему и люблю его. И считаю, что у меня с ним очень теплые и дружеские отношения. Но здесь идет речь о том, а что будет завтра, а что послезавтра?

– Вы тепло попрощались с Ракицким. Тем не менее: почему он ушел?

– Ярик набрал меня и сказал: «Если вы позволите, я решил бы уйти». Но вы поймите, у нас есть еще Коля Матвиенко. Я считаю, что это талант сумасшедший. Это будущее «Шахтера». Если Ярик хочет уйти, и я его не отпускаю, я еще перекрываю дорогу именно другим игрокам. Я хочу сказать ему спасибо за те годы, трофеи и его яркий, красивый футбол.

– «Шахтер» готов купить центрального защитника из Европы?

– Конечно, это может быть. Все может быть, если нас заставит жизнь. Но мне кажется, у нас сегодня очень хорошая линия обороны. У нас сегодня сильные игроки. Вы посмотрите, как мы раньше играли и как сейчас. Я не видел еще в игре Бондаренко, которого мы приобрели у «Александрии», и очень сильный наш Бондарь. Он молодой, воспитанник нашей Академии, его все хвалят.

– Президент «Динамо» Игорь Суркис постоянно называет Мораеса предателем, а «Шахтер» ни разу на это не отреагировал.

– Я не знаю, какие аргументы у Игоря Суркиса, но я считаю просто. Вот у меня есть игрок, у которого заканчивается контракт. Может, я вижу его у себя на таких условиях, а другой клуб видит его у себя на других условиях. Его выбор. Если он завтра перейдет в киевское «Динамо» или туда, куда посчитает нужным, то так я могу сказать, что он меня предал или футбольный клуб «Шахтер» предал. А он никого не предал: это его право, его карьера, ответственность перед самим собой и своей семьей. Поэтому я буду уважать его выбор и никогда в жизни плохого не скажу.

– Суркис говорит о том, что Мораес за спиной договаривался с «Шахтером» и обещал не переходить в «Шахтер».

– Я никогда у игроков не спрашивал: вы пойдете в киевское «Динамо» или нет. Но я очень благодарен Мораесу, что он выбрал наш клуб и принес нам огромную пользу. В этих трофеях огромная заслуга Мораеса.

– В итоге Мораес помог «Шахтеру» выиграть чемпионство, а сейчас может помочь национальной сборной Украины. Вам это приятно?

– Это его выбор. Я вам хочу сказать: никогда в жизни я это не обсуждал ни с Марлосом, ни с Мораесом. Если вы спросите, как я на это отреагировал, то скажу: с большим уважением. Я точно знаю, что эти игроки принесут огромную пользу национальной сборной и она от этого будет выглядеть намного качественнее.

– Есть ли у вас мысли о строительстве нового стадиона?

– Нет, ни в коем случае. У нас есть стадион «Донбасс Арена», и все мы живем мечтой, что «Шахтер» вернется на «Донбасс Арену» и будет проводить там свои самые яркие матчи.

– В 2017 году команда и тренер просили вас вернуться на стадион, вы взяли время подумать и не вернулись. Пауза затянулась или вы не поменяли решения?

– Я очень сильно скучаю по футболу. Начались все трагические события, и я в Донецк не могу вернуться уже шестой год. Пять лет я не был на стадионе. Я бы хотел, чтобы мы на стадионе оказались с нашими болельщиками. Чтобы мы вместе смотрели, гордились, радовались, плакали от игры нашей команды.

– В своей речи президент Украины Владимир Зеленский сравнил Украину со сборной Исландии по футболу. Вы бы хотели, чтобы Зеленский возродил его родной «Кривбасс»?

– «Кривбасс» был очень сильной командой. Прекрасные болельщики, промышленный, сильный город. Конечно, этот город заслуживает иметь сильную команду, которая будет радовать своих болельщиков. И если бы нашлись инвесторы, было бы здорово и усилило бы конкуренцию.

– Игорь Коломойский на днях вернулся в Украину. Ваши футбольные ожидания по этому поводу?

– Игорь Коломойский очень много сделал для украинского футбола, он все-таки инвестировал в «Днепр» долгие годы – 15–20 лет. «Днепр» все-таки дошел до финала Лиги Европы. Это всегда была очень сильная команда, с ними всегда было трудно играть. А они всегда были на нас хорошо настроены. Это были захватывающие игры. Если Игорь Валерьевич займется футболом, украинский чемпионат получит новую интригу. О футболе мы с ним уже давно не говорили.

– Какие у вас, как у президента клуба, ожидания от нового «Шахтера» на грядущий сезон?

– Мы будем ставить самые амбициозные цели: чемпионство, Кубок и яркую игру в Лиге чемпионов.