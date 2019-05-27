В «ЛНР» произошло смертельное ДТП. Новости

В неподконтрольном украинским властям Алчевске (Луганская обл.) в результате ДТП пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия. Об этом сегодня, 27 мая сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что авария произошла в воскресенье, 26 мая. «Гражданин 1958 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2105, не справился с управлением и совершил наезд на хозяйственную постройку, расположенную на ул. Коцюбинской г. Алчевска», – говорится в сообщении.

«В результате ДТП пассажир, гражданин 1997 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель от госпитализации отказался. По данному факту проводится проверка», – заявили в «полиции».