Бубка передал Донетчине спортивное оборудование на 1,5 млн грн. Новости

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Сергей Бубка посетил Донецкую область и передал для развития спорта области оборудования на сумму около 1,5 млн грн. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба НОК.

Отмечается, что спортивное оборудование предусмотрено для занятий легкой атлетикой, велоспортом, тяжелой атлетикой и триатлоном: это шесты для прыжков в высоту, тяжелоатлетический помост и разного типа велосипеды.

«Донетчина – это мой родной край: приехав простым мальчиком из Луганска, именно здесь я смог достичь высоких спортивных результатов и стать тем человеком, которым являюсь сегодня. Это особое место для меня, потому возвращаясь сюда, каждый раз меня переполняют особые эмоции. Приятно, что несмотря на сложную ситуацию в Донецкой области спорт занимает важное место в жизни региона, функционируют спортивные сооружения и объекты. Рад видеть горящие глаза юных спортсменов! Пусть не каждый из них станет олимпийским чемпионом, но каждый должен вырасти здоровой, сильной личностью, поэтому подобная поддержка и внимание к атлетам Донетчины и Луганщины очень важна и необходима», – заявил Бубка.

В пресс-службе также напомнили, что в конце 2017 года Бубка передал спортсменам Донецкой и Луганской областей комплект современного гимнастического оборудования общая стоимость которого составляет около 2,5 млн грн.