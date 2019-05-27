Гранаты и взрывчатка: В Марьинском районе у юноши изъяли боеприпасы. Новости

В прифронтовом Марьинском районе (Донецкая обл.) полицейские изъяли у 18-летнего жителя села Сладкое гранаты и пластид, которые он хранил дома. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, по информации правоохранителей, у парня, который проживает в селе Сладкое вместе с дедушкой, в летней кухне были обнаружены 2 гранаты СГГ- 5 с запалами и 400 г пластида.

По словам ранее судимого правонарушителя, взрывоопасные предметы он нашел в 2017 году у села вблизи линии боевых действий.

«По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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