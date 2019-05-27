Жителя Донетчины подозревают в торговле боеприпасами. Новости

В Никольском районе (Донецкая обл.) будут судить местного жителя, подозреваемого в незаконной продаже боеприпасов. Мужчина находится под стражей. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как установили в ходе расследования правоохранители, в период с марта по май 2019 года 55-летний мужчина незаконно сбывал знакомым боеприпасы. Незаконная торговля происходила в селе Кальчик Никольского района. В частности, за продажу 2 гранат Ф-1 злоумышленник получил от покупателей по 1 тыс грн.

После проведения оперативной закупки у злоумышленника еще одной гранаты Ф-1 по той же цене он был задержан на «горячем».

Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

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