ЦИК запросила в ОВГА Донетчины и Луганщины выводы о возможности проведения выборов в ВРУ. Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратилась в Донецкую и Луганскую областные военно-гражданские администрации (ОВГА) относительно предоставления выводов о возможности организации подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. Соответствующие постановление было подготовлено сегодня, 27 мая, на очередном заседании комиссии, передает пресс-служба ЦИК.
«Комиссия своим постановлением обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям – военно-гражданским администрациям относительно предоставления выводов о возможности организации подготовки и проведения в соответствии с законом по состоянию на 27 мая 2019 года внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года на территориях, которые входят в состав одномандатных избирательных округов, определенных постановлением ЦИК от 28 апреля 2012 года № 82, в пределах соответствующей области и их получение Комиссией не позднее 3 июня 2019 года», – говорится в сообщении.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.
Читайте также:
- Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады
- Назначена дата выборов в Верховную Раду Украины
- У политиков очень мало времени до выборов в Раду, – эксперт
- Парламентские выборы: Ответы на 3 актуальных вопроса для переселенцев
- Внеочередные выборы в ВРУ: Завтра стартует прием заявлений для смены места голосования
- Выборы в Верховную Раду пройдут по старой системе, – эксперт
- Эксперт пояснил разницу между открытыми и закрытыми списками кандидатов в нардепы
- В ЦИК рассказали, как переселенцы будут голосовать на досрочных выборах в Раду
- Роспуск Рады обойдется налогоплательщикам в $300-400 млн
Комментарии