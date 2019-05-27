ЦИК запросила в ОВГА Донетчины и Луганщины выводы о возможности проведения выборов в ВРУ. Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратилась в Донецкую и Луганскую областные военно-гражданские администрации (ОВГА) относительно предоставления выводов о возможности организации подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. Соответствующие постановление было подготовлено сегодня, 27 мая, на очередном заседании комиссии, передает пресс-служба ЦИК.

«Комиссия своим постановлением обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям – военно-гражданским администрациям относительно предоставления выводов о возможности организации подготовки и проведения в соответствии с законом по состоянию на 27 мая 2019 года внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года на территориях, которые входят в состав одномандатных избирательных округов, определенных постановлением ЦИК от 28 апреля 2012 года № 82, в пределах соответствующей области и их получение Комиссией не позднее 3 июня 2019 года», – говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

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