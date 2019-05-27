Смена места голосования: Общественники призвали не медлить. Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния»).

В целом документ насчитывает 190 мероприятий. Один из них касается возможности изменения места голосования. Так, избиратели могут обратиться «с мотивированным заявлением о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса в орган ведения Государственного реестра избирателей (ГРИ) по своему избирательному адресу или в орган ведения Государственного реестра избирателей в Министерстве иностранных дел Украины» до 15 июля включительно.

«В очередной раз призываем не медлить с посещением отдела ГРИ! Там уже принимают заявления, и пока очередей нет», – отмечают общественники.

Ознакомиться с календарным планом можно по ссылке https://bit.ly/30IGoVG

Как сообщалось ранее, гражданам Украины, в том числе переселенцам, для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины подать заявления о временном изменении места голосования можно с 24 мая по 15 июля.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

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