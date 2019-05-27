В Краматорске эвакуировали студентов и работников вуза. Новости

Сегодня, 27 мая, в Краматорске (Донецкая обл.) полицейские эвакуировали студентов и работников учебного корпуса Донбасской государственной машиностроительной академии (ДГМА) из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает отдел коммуникации Краматорского отдела полиции Донецкой области.

«Около 9:20 в Краматорский отдел полиции поступило сообщение об угрозе взрыва в одном из корпусов Донбасской государственной машиностроительной академии, в которой находится Донецкий медицинский институт», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Студенты и работники учебного заведения были эвакуированы, админздание и прилегающую территорию обследовали взрывотехники с кинологом. Взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Работа учебного заведения была возобновлена.

По факту «минирования» начато досудебное расследование. Полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению указанного уголовного преступления.