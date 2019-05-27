На Луганщине свидетельств о смерти выдано в 3 раза больше, чем о рождении: Названа причина. Новости

В Луганской области за 4 месяца с начала 2019 года зарегистрировано 5 407 актов о смерти, 1 616 актовых записей о рождении. То есть, количество актовых записей о смерти в 3 раза больше, чем о рождении. Об этом сообщила начальник Главного территориального управления юстиции в Луганской области Татьяна Филатова.

По ее словам, «это не может не волновать». Вместе с тем чиновник подчеркивает, что на эту печальную статистику может влиять такая ситуация, что определенное количество документов РАГСы регистрируют на основании решений судов, которые выносятся в отношении рождений и смертей, произошедших на временно неподконтрольной украинской власти территории. «То есть мы можем говорить о том, что треть от этих записей общей регистрации у нас занимают соответствующие решения судов», – подчеркивает Филатова.

По ее мнению, рождений на неподконтрольной украинской власти территории происходит все же больше, но не все родители спешат оформить для ребенка документ украинского образца.

Смерти регистрируются и признаются в судебном порядке больше, потому что для граждан важно иметь украинский документ, поскольку это потом повлияет на возможность реализации ими своих наследственных прав. А что касается рождений, то чтобы, например, получить помощь от государства, административные процедуры являются более сложными.

«Поэтому считаю, что эта статистика по поводу регистрации смертей и рождений на нашей территории полностью актуальна, а вот на оккупированной территории не совсем соответствует действительности», – резюмировала Татьяна Филатова.

Напомним, в этом году в 8 роддомах, расположенных на подконтрольной правительству территории Луганщины, родился 821 ребенок, 88% новорожденных получили свидетельство о рождении непосредственно в роддоме.

Как сообщалось ранее, с началом боевых действий на Донбассе и последующим прекращением функционирования органов власти на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях в 2014 году, семьи с этих территорий начали сталкиваться с трудностями в получении доступа к регистрации актов гражданского состояния, в том числе, свидетельств о рождении.

Источник: Луганщина.ua

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