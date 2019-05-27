Жилье для переселенцев: Стало известно, сколько еще квартир закупят в Мариуполе. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в этом году планируют закупить около 110 квартир для переселенцев и детей-сирот. Прием заявок от жителей стартовал 15 мая и продлится до 15 июня. Об этом сообщила директор департамента по работе с активами Светлана Штенда, сегодня, 27 мая, передает пресс-служба Мариупольского городского совета.

По ее словам, уже сейчас зафиксированы случаи мошенничества. «Мы столкнулись с тем, что в почтовых ящиках многоэтажных домов разносили листовки о том, что некая киевская компания приобретает жилье. Они представляются представителями городского совета и предлагают людям свои услуги. Просим мариупольцев быть осторожными и действовать в рамках закона. Все документы подаются официально только через Центр предоставления административных услуг. Никаких посредников быть в этом вопросе не может», – рассказала она.

Для того, чтобы подать заявку на жилье, необходимо обратиться в ЦПАУ с паспортом, технической документацией на квартиру и выдержкой с реестра, подтверждающей право собственности.

Уже подано около 20 заявок. На закупку выделено 46 млн грн.

По всем интересующим вопросам мариупольцы могут обращать в департамент городского имущества по адресу: пр. Металлургов, 25.

Напомним, в 2018 году в Мариуполе было выделено 35 млн грн на приобретение 68 квартир под социальное жилье для переселенцев. На данный момент на учете состоит 690 семей.

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