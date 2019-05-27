На Донетчине чиновника обладминистрации подозревают в злоупотреблении служебным положением. Новости

На Донетчине чиновнику одного из департаментов Донецкой областной государственной администрации сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге, в результате чего ущерб областному бюджету составил 670 тыс. грн. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как установлено, в декабре 2018 года, во время проведения централизованных мероприятий по инвентаризации 276,21 га земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности, находящихся на территории объединенной территориальной громады (ОТГ) в Славянском районе Донецкой области, 56-летний чиновник подписал акт приема-передачи оказанных услуг, достоверно зная, что подрядная организация фактически выполнила работы не в полном объеме. А составленная организацией техническая документация по землеустройству не соответствует требованиям действующего земельного законодательства.

В частности, документация не содержит сведений о прохождении обязательной первичной государственной экспертизы, отметки о внесении информации в государственный земельный кадастр и тому подобное.

На основании подписанного чиновником официального документа, содержащего заведомо ложные сведения, в пользу подрядчика из специального фонда областного бюджета безосновательно были перечислены 670 тыс грн.

Сейчас чиновнику сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 (служебный подлог и злоупотребление властью или служебным положением, повлекшие тяжкие последствия) УК Украины. Санкция статьи предусматривают наказание от 5 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенную должность либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.