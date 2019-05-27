В Сватовском районе реализуют новый проект USAID. Новости

В Сватовском районе (Луганская обл.) планируется реализация проекта «Экономическая поддержка Восточной Украины», который финансируется Агентством США по международному развитию (USAID). Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба Сватовской районной государственной администрации.

Как отмечается, проект «Экономическая поддержка Восточной Украины» финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и внедряется компанией DAI Global LLC (DAI), одним из первоочередных направлений работы которой является реконструкция объектов инфраструктуры в регионе, влияющих на экономическое развитие за счет создания новых рабочих мест и экономии бюджетных средств.

Договоренности о возможности реализации проекта на территории Сватовского района были достигнуты сегодня, 27 мая, в ходе встречи руководства райгосадминистрации с главным специалистом по вопросам энергетики проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» Александром Стеценко.