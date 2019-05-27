За каталку – заплати, за душ – заплати: Житель Донецка рассказал, как устраивал бабушку в больницу. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке, несмотря на заверения «властей ДНР» о бесплатной медицине, в больницах приходится платить буквально за все. Об этом рассказал дончанин Игорь Полтавец, который столкнулся с этой проблемой.

Он пояснил, что у него заболела бабушка. «Бабушке уже 3 дня плохо. С утра встает, буквально час самостоятельно может передвигаться еле-еле. А потом отказывают ноги. Похоже, что-то сосудистое с ногами. Вызвали "скорую". То, что у человека ноги отказали (она ими шевелит, но встать на них не может) – не повод увозить в больницу. Они ее вообще никуда не повезли. Пришлось своими силами ездить, дать очередную взятку в больнице, чтобы ее положили в отделение», – говорит Игорь.

После того, как «договорились» с врачом, утром он повез бабушку в больницу. «Это просто жесть! Заплатили заранее врачу, чтобы он выписал разрешение, чтобы ее положили в отделение. Привезли. Чтобы дали каталку докатить до палаты – нужно заплатить. Чтобы поселить на койку – нужно заплатить. Чтобы человеку воспользоваться душем – нужно заплатить. Не пойму, где такое видано? Больному, чтобы воспользоваться душем, нужно заплатить 150 руб. (62 грн по местному курсу валют, – ред.) Что за бред? 8 человек в палате, каждый по 150 руб. – уже 1 200 руб. (492 грн). И это только с одной палаты. При таких расценках уже давным-давно можно было бы на каждого больного по душу построить», – возмущается Полтавец.

Иные дончане также подтверждают такое состояние дел в «республиканской» медицине, предполагая, что Игорь обратился в городскую больницу № 20, которая находится в районе ТЦ «Маяк».

Правда есть и такие, которые не верят в происходящее. В частности, это сотрудники системы здравоохранения. «Это ты ее в какую больницу положил? Т. к. я работаю в больнице в Донецке, и с таким встречаюсь впервые», – пишет «Мото Любитель».

Некоторые предполагают, что с Полтавца требуют взятки, потому что он состоятельный, и это демонстрирует внешним видом. «Ну, тебе, конечно, накидали так накидали. Может, тебе нужно футболку не с Бартом Симсоном, и машину попроще, тогда и у многих желания обуть тебя на деньги не будет появляться? Что за больница такая, за койку, каталку и душ. Быть такого не может, никогда в жизни такого не слышал, ни разу ни от кого, да и сам лежал когда. Ладно там они лекарства мутят, но это вообще край!», – дополняет иной дончанин.

Особенно удивлены ситуацией жители России, которые даже советуют «сыграть в демократию» в «ДНР». «Какие взятки? Должны бесплатно положить в больницу. Что у вас там за дурдом! Запиши видео с главным заведующим больницы и выложи на показуху, пусть им там вставят за такое!», – советует «Сапожок».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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