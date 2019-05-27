В Мариуполе местный житель сбывал опасные наркотики. Новости

В Мариуполе арестован местный житель, который сбывал опасные наркотики. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконное изготовление, приобретение, хранение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

«15 мая 32-летний житель Ильичевского района г. Мариуполя, имея судимость за аналогичное преступление, и в отношении которого в суде находится обвинительный акт за другое преступление, связанное с наркотиками, преследуя корыстные мотивы, сбыл оперативному покупателю за 550 грн сверток, содержащий психотропное вещество, оборот которого ограничен, а именно метадон», – говорится в сообщении.

Правоохранителями разоблачена противоправная деятельность наркодельца, он помещен в следственный изолятор. «В настоящее время досудебное расследование продолжается», – отметили в прокуратуре.