Угроз экономической стабильности в Украине нет, – Рева. Новости

Сегодня, 27 мая, министр социальной политики Украины Андрей Рева в ходе встречи с главой миссии Европейского департамента Международного валютного фонда господином Роном ван Роденом обсудили пенсионную реформу в Украине и программу жилищных субсидий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Основными вопросами для обсуждения стали – программа жилищных субсидий и результаты завершения отопительного сезона 2018-2019 годов, предварительные результаты пенсионной реформы и среднесрочная бюджетная перспектива», – говорится в сообщении.

Как подчеркнул министр соцполитики, угроз экономической стабильности в стране нет.

«Угроз экономической стабильности в Украине нет. Несмотря на избирательную кампанию, правительство намерено обеспечить стабильность на переходный период, несмотря на происходящие события. Наша политика и в дальнейшем, весь этот переходный период, будет прогнозируемой», – заявил Рева.

Глава миссии, в свою очередь отметил, что МВФ искренне желает, чтобы Украина развивалась, как цивилизованное европейское государство и всячески будет поддерживать эти стремления украинского народа.

Также, Рон ван Роден добавил, что в нашей стране в последние годы удалось провести хорошие реформы, в частности, пенсионную и программы субсидирования.