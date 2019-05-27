Верховный суд отказался рассматривать незаконность роспуска Верховной Рады. Новости

Верховный суд отказал в открытии производства по делу по иску к президенту Украины Владимира Зеленского о признании противоправным и недействительным его указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Об этом сегодня, 27 мая, сообщается на официальной странице в Facebook Верховного суда Украины.

Отмечается, что такое решение принято «в связи с тем, что рассмотрение такого дела отнесено к юрисдикции Конституционного суда Украины».

«Истец обосновал исковые требования тем, что досрочное прекращение полномочий Верховной Рады Украины нарушает его права как избирателя, который принимал участие в выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года и заинтересован в непрерывной и стабильной работе парламента. Утверждал, что назначение внеочередных выборов во ВРУ на 21 июля 2019 года тоже нарушает его избирательные права (не только как избирателя, но и как субъекта права на самовыдвижение кандидатом в народные депутаты Украины), а именно препятствует его планам на отдых летом и участия в выборах народных депутатов Украины, как и планировалось, осенью», – говорится в сообщении.

«Верховный суд обратил внимание, что Кодекс административного судопроизводства Украины регламентирует порядок рассмотрения не всех публично-правовых споров, а только тех, которые возникают в результате осуществления субъектом властных полномочий именно управленческих функций и рассмотрение которых непосредственно не относится к подсудности других судов. В решении указано, что конституционный процесс досрочного прекращения полномочий ВРУ и участие в этом процессе президента Украины не является формой реализации его управленческих функций и не может подпадать под контроль суда административной юрисдикции. Постановление может быть обжаловано в Большой Палате Верховного Суда в течение 15 дней со дня его принятия», – заявили в Верховном суде Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

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