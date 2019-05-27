Зеленский совершил визит на Луганщину: Побывал на передовой (Фото). Новости

Сегодня, 27 мая, президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье. Об этом сообщает Администрация главы государства.

«Глава государства пообщался с бойцами о бытовых условиях, качестве питания, обеспечении техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектовании подразделений», – говорится в сообщении.

Как сообщается, в Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и в блиндажах. «Ближайшая позиция противника – 400 метров», – отмечается в сообщении.

Осмотрев бытовые условия, в которых находятся украинские защитники, Зеленский отметил необходимость улучшения обеспечения. «Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными», – заявил он.

Фото: Администрация президента Украины

Кроме того, президент заслушал доклад командующего операции Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сырского о ситуации в районе проведения ООС. В совещании также участвовал начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.