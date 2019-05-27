В надежде на три пенсии: В Донецке рассказали, кто стоит в очередях за паспортами РФ. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке в очередях на оформление паспортов России стоят преимущественно пенсионеры, но есть и люди трудоспособного возраста. Кто и зачем готов тратить по несколько дней на то, чтобы попасть в паспортный стол, дончане обсуждают в социальных сетях.

Например, работающие жители отмечают, что они даже не могут представить, когда смогут приступить к оформлению российских паспортов. Ведь, чтобы выстоять в очередях, нужно брать несколько дней отгулов. В условиях высокого уровня безработицы каждый боится потерять свое место, поэтому лишний раз отпрашиваться у руководства – критично.

«Те люди, которые там толпятся целыми днями в очередях, наверное, не работают? Я даже предположить не могу, как выкроить не то что несколько дней на это, а и несколько часов свободных просто нет. Да и с моей зарплатой такая "роскошь" не по карману. Вот я и решила для себя, что таким путем мне этот паспорт не нужен. Уезжать из Донецка я не собираюсь. Буду ждать лучших времен. Когда-то этот идиотизм закончится», – говорит дончанка Наталья.

Иные уточняют, что если человек трудоспособного возраста не собирается покидать «ДНР» в ближайшее время, то ему российский паспорт, по большому счету, и не нужен. Получить документ пытаются те, кто ездят в Россию на заработки. «Если вы не собираетесь из Донецка уезжать, то вам этот паспорт и не нужен. А для того, кто работает в РФ по патенту и платит за него бешеные деньги, это возможность сократить расходы и больше помочь родным, которые остались дома», – акцентирует Юлия.

Поэтому очевидцы констатируют, что преимущественно в очередях у паспортных столов находятся пенсионеры:

Ростислав: «По моим личным наблюдениям, занимаются этим люди в возрасте. Ксерокопии, видел, пенсионеры всякие делают, проезжал мимо Киевского РОВД – там стоит целая очередь людей в возрасте»;

«Кабанова»: «90% – пенсионеры стоят. Причем даже такие дряхлые, что удивительно, как дошли, стоят. Одни, без сопровождения. Я далека от огульного обвинения людей в алчности. И такие есть, и с другой мотивацией. Но факт: пока что паспортные очереди состоят в основном из пенсионеров».

Активность пенсионеров объясняют не только наличием у них свободного времени. Но также и тем, что пожилые люди стремятся получить российский паспорт в надежде на 3 пенсии – украинскую, от «ДНР» и российскую. При этом люди более молодого поколения понимают, что это у их бабушек и дедушек вряд ли получится:

Игорь: «При получении российской пенсии и украинскую платить не будут»;

Иван: «Все понимают, что днровскую и российскую одновременно платить не будут. Просто наши люди, битые за последние 30 лет распадом государств и иными политическими катаклизмами, все делают на всякий случай, авось пригодится. Это как спички запасать».

Но многие находят объяснения стремлениям пенсионеров к дополнительным пенсиям. «Например, на 9 мая ветеранам раздали помощь в виде каши, зато приехало куча российских звезд, которым отдали кучу денег. Вот и все. А бабуле на 3 тысячи пенсии не выжить самой сегодня», – пишет Маргарита.

Также есть те, кто верит, что в «республике» все-таки смогут выстроить систему выдачи российских паспортов, и очереди схлынут. Скептики же им парируют – «паспорта ДНР с 2016 года получают, и толку? Многие ли получили паспорта ДНР?».

«Люди стоят, тратят свое время и нервы в этих очередях. Значит, им это необходимо. Какая вам разница, для чего они это делают?», – резюмирует дискуссию Юлия.

Как сообщалось ранее, ажиотаж вокруг подачи документов на российский паспорт привел к существенному подъему некоторых направлений бизнеса, активизировались мошенники, не остались в стороне и местные бабушки. А стоимость услуги по оформлению паспортов РФ без очередей доходит до 500 долл.

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