Выстоять очередь и не умереть: Ситуация в Пенсионном фонде Мариуполя (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в Пенсионном фонде Левобережного района местные жители и переселенцы по одиннадцать часов вынуждены ожидать приема без воды, с закрытыми туалетами, в духоте и с горой лекарств. Пожилые люди называют этот коридор «пенсионное чистилище».

«Я пришла ради мамы, которая здесь уже в пятый раз стоит и ради людей, которые сидят и из которых делают, простите, быдло», – говорит ожидающая в очереди Оксана Зуб.

Принимают очень медленно. Мариупольские пенсионеры и переселенцы проходят «круги ада», пока не попадут на прием. «Я приехала из Херсонской области. Мне нужно установить факт смерти отца. Сказали до 11 часов. Мне опять ехать в Херсонскую область, платить 800 грн. Или оставаться ночевать. Также 800 грн жилье. Я могу остаться?», – сказала Елена Яковлева.

В душном коридоре стоят много часов. Ночью вызывают такси, чтобы занять очередь и ждут без удобств и на грани обморока. «Туалет закрыли. Куда нам ходить? На клумбы?», – жалуются люди в очереди.

На этаже есть два туалета, но оба на замке. «Поставили на улице биотуалет. Мне сказали, что там такой аморальный вид, что ни о каком попадании туда речи быть не может. А тут все закрыты, для сотрудников. Как так можно?», – сетует женщина.

Старики не могут понять, почему к ним отношение не как к людям. «В тот понедельник я была 32-я. Я не смогла попасть сюда. Во вторник я была 43-я. Я не смогла попасть. Теперь я 14-я. Не знаю, попаду или нет. Мне просто пришло письмо, так как я поменяла паспорт, нужно прийти проверить паспортные данные», – рассказала Светлана Гречко.

«Люди приходят и занимают в час ночи очередь. Пусть они сидят до часу ночи и делают документы, раз они такие умные и не справляются со своей работой», – добавляет Игорь Яйлов.

По словам главного специалиста отдела обслуживания граждан Натальи Щербины, прием ведется. И что такие очереди не всегда, например, в пятницу людей не было.

В Пенсионном фонде говорят, что не хватает работников. Люди же просят добавить хотя бы два инспектора, открыть туалет и поставить воду и дать возможность дышать. В ответ их посылают в разные инстанции – аж до Киева.

Некоторые пенсионеры боятся не дождаться приема и умереть в очереди.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ТV7 Мариуполь»