Пропагандариум: Жителей Донбасса учат распознавать фейки (Видео). Новости

В центре Краматорска (Донецкая обл.) на базе одной из общественных организаций создали «Пропагандариум». Здесь учат жителей Донбасса распознавать фейки. Показывают сотни новостей, которые можно смотреть, но которым нельзя верить.

Здесь на экранах показывают новости российских СМИ. То, чему поверили тысячи людей. Но все это фейки. Например, сюжет о якобы распятом мальчике в Славянске. «Взяли ребенка трех лет, мальчика маленького, в трусиках, в футболке. Как Иисуса на доску прибили, один прибивал, двое держали», – говорится в сюжете 2014 года.

Эту подделку почти сразу разоблачили. Но именно такие сюжеты разжигали вооруженный конфликт на Донбассе.

По мнению посетителя, переселенца из временно неподконтрольного украинской власти Донецка, участника АТО Геннадия Бочарова, сейчас влияние пропаганды значительно меньше. «Уже тех, кто прошел войну, вряд ли можно фейками обмануть и перетянуть на сторону России. Я думаю, что невозможно», – сказал он.

Различать фейк и пропаганду от настоящих новостей учит местный активист Алексей Шотт. Он поясняет, что родительские чувства – это то, чем манипулируют недобросовестные журналисты. «Бывает, используется такой шокирующий контент. Вот как был распятый мальчик. То есть все направлено на то, чтобы вызвать у человека эмоции. То есть, эмоции, эмоции и никаких конкретных фактов», – говорит он.

В Министерстве информационной политики советуют следующее:

смотришь новости – фильтруй их;

догадки СМИ и героев – на свалку;

слушать надо только настоящих экспертов.

А еще лучше – обуздать собственные эмоции. Даже если сообщение шокирует. «В этот момент нужно просто остановиться, подождать 20-30 секунд, просто остановиться, даже не надо ничего делать. После этого периода включается аналитическое мышление, просто начинает работать другое полушарие мозга, и этого уже достаточно», – объяснил заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин.

Так, новость обязательно должна ссылаться на факты из нескольких источников и иметь видеодоказательства. Хотя даже тогда есть десятки приемов, как обмануть доверчивых зрителей. Поэтому учитесь различать правду от лжи.

Источник: ТК «Донбасс»